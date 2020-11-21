İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yoğunluğu
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İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yoğunluğu

21.11.2020 18:23 | Son Güncelleme: 21.11.2020 18:23
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yoğunluğu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 20.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kentin bazı noktalarında trafik ve alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 20.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kentin bazı noktalarında trafik ve alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.

İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 salgını ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler arasında sokağa çıkma kısıtlaması da yer alıyor.

Tedbirler dahilinde getirilen sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 20.00 itibarıyla başlayacak. Kısıtlama 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'da sona erecek.

Kısıtlama saatine yakın, kentin ana arterlerinde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bazı market ve alışveriş merkezlerinin de diğer günlere nazaran kalabalık olduğu gözlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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