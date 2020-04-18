İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 1536 idari işlem yapıldı
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İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 1536 idari işlem yapıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında toplam 1536 idari işlem yapıldığını, 3 milyon 579 bin 257 lira para cezası kesildiğini bildirdi.

18.04.2020 22:02 | Son Güncelleme: 18.04.2020 22:02
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 1536 idari işlem yapıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında toplam 1536 idari işlem yapıldığını, 3 milyon 579 bin 257 lira para cezası kesildiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da sokağa çıkma yasağı kapsamında bugün emniyet teşkilatımız tarafından 1405 idari işlem yapılmış, toplamda 3 milyon 239 bin 15 lira para cezası kesilmiştir. Jandarma teşkilatımız tarafından 131 idari işlem uygulanmış olup 340 bin 242 lira para cezası kesilmiştir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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