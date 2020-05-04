İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri

Sultanbeyli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dün drone ile yapılan denetimlerde boş arazide top oynayan 5 kişiye toplam 15 bin 900 lira idari para cezası uygulandı.

Sultanbeyli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dün drone ile yapılan denetimlerde boş arazide top oynayan 5 kişiye toplam 15 bin 900 lira idari para cezası uygulandı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün 14.55 sıralarında Kovid-19 tedbirleri kapsamında drone ile denetim yaptı.

Polis ekipleri, Mimar Sinan Mahallesinde bulunan boş bir arazide top oynayan kişilerin tespit edilmesi üzerine olay yerine geçti.

Sokağa çıkma yasağına uymayan 5 şahsa, Umumi Hıfzıssıhha Kanunundan kişi başı 3 bin 180'er lira olmak üzere toplam 15 bin 900 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA