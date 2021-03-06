İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
06.03.2021 21:06 | Son Güncelleme: 06.03.2021 21:10
İstanbul'da Cumartesi günü 21.00'da başlayıp Pazartesi günü saat 05.00'da sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
İstanbul'da Cumartesi günü 21.00'da başlayıp Pazartesi günü saat 05.00'da sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
İstanbul'da Cumartesi 21.00'da başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayan ve Pazartesi günü saat 05.00'da sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı