İSTANBUL'DA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI BAŞLADI
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İSTANBUL'DA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI BAŞLADI

(Havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI BAŞLADIHaber - Kamera: Oğuzcan YAZAR-Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA) 2 Milyon 437 bin 119 öğrencinin gireceği YKS'nin ikinci oturumu AYT nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

28.06.2020 13:41 | Son Güncelleme: 28.06.2020 13:49

(Havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI BAŞLADI

Haber - Kamera: Oğuzcan YAZAR-Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA) 2 Milyon 437 bin 119 öğrencinin gireceği YKS'nin ikinci oturumu AYT nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Saat 09.30'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 18.30'da sona erecek. Kısıtlama nedeniyle boş kalan yollar havadan da görüntülendi.

ÖSYM tarafından düzenlenen ve 2 Milyon 437 bin 119 öğrencinin katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri nedeniyle 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Öğrencilerin kalabalıklardan uzak, güvenli ve kolay şekilde okullarına ulaşması için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması saat 09.30 itibariyle başladı. Kısıtlama nedeniyle D100 Karayolu Haliç Köprüsü ve Okmeydanı mevkilerinin boş kaldığı görüldü. Saat 09.30'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 18.30'da sona erecek.

İSTANBUL'DA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI BAŞLADI

Kaynak: DHA

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