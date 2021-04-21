İstanbul'da şok baskın: Uyuşturucu maddeyi tuvalete dökerken yakalandılar
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İstanbul'da şok baskın: Uyuşturucu maddeyi tuvalete dökerken yakalandılar

İstanbul'da şok baskın: Uyuşturucu maddeyi tuvalete dökerken yakalandılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 78 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken, 8 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 78 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken, 8 şüpheli yakalandı. Şok baskınlardan birinde uyuşturucu maddenin tuvalet klozetine ve lavaboya döküldüğü görülürken, operasyon polis kamerasına yansıdı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 9 Mart ile 20 Nisan tarihleri arasında 4 farklı operasyon düzenledi. Zeytinburnu, Esenyurt, Şişli ve Bağcılar'da düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Baskınlarda 30 kilo metamfetamin, 7 kilo 700 gram kokain, 33 kilo Hint keneviri, 5 kilo eroin ve 2 kilo 400 gram esrar ile 1 ruhsatsız tabanca, bu silaha ait 10 mermi ve 40 bin 355 TL ile 100 dolar para ele geçirildi. Toplam 78 kilo 100 gram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonlardan birinde, polis baskını karşısında şaşkına dönen uyuşturucu tacirlerinin, esrar maddesini tuvalet klozetine ve lavaboya döktükleri belirlendi. Tuvalet klozetine ve lavaboya dökülen uyuşturucular polis tarafından el konulurken, operasyonda, yatak bazalarında ve dolaplarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Baskında yakalanan toplam 8 kişiden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Gözaltına alınan 1 şüpheli ise 'adli kontrol' artı ile salıverildi.

Öte yandan operasyonlar polis kameralarına da yansıdı. Baskın yapılan adreslerden birinde uyuşturucu maddeyi tuvalete dökerken yakalandığı belirtildi. - İSTANBUL

İstanbul'da şok baskın: Uyuşturucu maddeyi tuvalete dökerken yakalandılar
İstanbul'da şok baskın: Uyuşturucu maddeyi tuvalete dökerken yakalandılar
İstanbul'da şok baskın: Uyuşturucu maddeyi tuvalete dökerken yakalandılar
İstanbul'da şok baskın: Uyuşturucu maddeyi tuvalete dökerken yakalandılar
İstanbul'da şok baskın: Uyuşturucu maddeyi tuvalete dökerken yakalandılar
İstanbul'da şok baskın: Uyuşturucu maddeyi tuvalete dökerken yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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