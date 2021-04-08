İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava sabah saatlerinde etkili olmaya başladı
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İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava sabah saatlerinde etkili olmaya başladı

İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava sabah saatlerinde etkili olmaya başladı Esen rüzgara şemsiyeler dayanamadı, trafik yoğunluğu yüzde 53'e dayandı İstanbul'da etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı hava sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.

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İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava sabah saatlerinde etkili olmaya başladı

Esen rüzgara şemsiyeler dayanamadı, trafik yoğunluğu yüzde 53'e dayandı

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı hava sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Yer yer sağanak şeklinde etkili olan yağışla karşılaşan vatandaşların şemsiyelerinin eğildiği görüldü. Kent genelindeki trafik yoğunluğunun da yüzde 53'e dayandığı görüldü.

Megakent'i etkisi altına alması beklenen yağışlı ve soğuk hava sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Kentin birçok noktasında sağanak şeklinde etkili olan yağmur soğuk havanın etkisiyle vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Şemsiyeler rüzgara dayanamadı

Yağmura karşı önlemini alan vatandaşlar ise şemsiyeleri ile birlikte zor anlar yaşadı. Rüzgarın hızının şemsiyeleri yamulttuğu görüldü. Yağmurlu ve soğuk havanın bir süre boyunca İstanbul'da etkili olması bekleniyor.

Trafik yoğunluğu yüzde 53

İBB Trafik Uygulamasında da kent genelindeki trafik yoğunluğunun yüzde 53 olduğu görüldü.

İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava sabah saatlerinde etkili olmaya başladı
İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava sabah saatlerinde etkili olmaya başladı
İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava sabah saatlerinde etkili olmaya başladı
İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava sabah saatlerinde etkili olmaya başladı
İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava sabah saatlerinde etkili olmaya başladı
İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava sabah saatlerinde etkili olmaya başladı
İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava sabah saatlerinde etkili olmaya başladı
İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava sabah saatlerinde etkili olmaya başladı
İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava sabah saatlerinde etkili olmaya başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS

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