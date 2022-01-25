İstanbul'da sitelerde tuzlama ve kar temizleme çalışması yapıldı
İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle siteler içerisinde yer alan kar kütleleri temizlenmeye başlandı.
İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle siteler içerisinde yer alan kar kütleleri temizlenmeye başlandı. Çalışmalar kapsamında tuzlama işlemi de yapıldı.
İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle siteler içerisinde yer alan kar kütleleri temizlenmeye başlandı. Site yönetimleri kendi alanlarındaki kar kütlelerini temizlemek için çalışmalar yaptı. - İSTANBUL
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