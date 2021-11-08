İstanbul'da sis trafiği vurdu, yoğunluk yüzde 45'i gördü - Haberler
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İstanbul'da sis trafiği vurdu, yoğunluk yüzde 45'i gördü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Yoğunluk yüzde 45 olarak ölçümlendi. D-100 Karayolu üzerinde yoğun sisle birlikte trafik yer yer durma noktasına geldi.

İstanbul'da haftanın ilk iş ve okul gününde trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. İşlerine gitmek üzere araçlarıyla yola çıkan sürücüler Maltepe D-100 Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Gece saatlerinden itibaren etki gösteren sisle birlikte trafik yer yer durma noktasına geldi. Karayoluna bağlanan ara yollarda da sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. İBB trafik verilerine göre ise yoğunluk saat 07.00 itibariyle yüzde 45 olarak ölçümlendi.

(Abdul Samet Kaya - Halit Arslan/İHA)

İstanbul'da sis trafiği vurdu, yoğunluk yüzde 45'i gördü

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