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İstanbul'da sis nedeniyle deniz seferleri durduruldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İstanbul'da sis nedeniyle deniz seferleri durduruldu

İSTANBUL'da etkili olan sis nedeniyle şehir hatları seferleri iptal edildi.

EMİNÖNÜ, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da etkili olan sis nedeniyle şehir hatları seferleri iptal edildi. Deniz araçları Eminönü İskelesi'nde demir attı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'a akşam saatlerinde sis çöktü. İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle şehir hatları seferleri iptal edildi. İDO'dan yapılan açıklamada ise, Harem Sirkeci hattının sis nedeniyle geçici süre ile durdurulduğu kaydedildi. Şehir Hatları açıklamasında da "Değerli yolcularımız, İstanbul Boğaz'ında oluşan yoğun sis nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." denildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, "İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle görüşün yarım milin altına düşmesinden dolayı gemi geçişleri saat 18.20'de çift yönlü olarak askıya alınmıştır." ifadeleri kullanıldı. İptal edilen seferlerin ardından deniz araçları Eminönü İskelesi'nde demir attı.


İstanbul'da sis nedeniyle deniz seferleri durduruldu

İstanbul'da sis nedeniyle deniz seferleri durduruldu

İstanbul'da sis nedeniyle deniz seferleri durduruldu

İstanbul'da sis nedeniyle deniz seferleri durduruldu

İstanbul'da sis nedeniyle deniz seferleri durduruldu

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