İstanbul'da sis mi var? 5 Kasım Cuma hava sisli mi? İstanbul'da sis kaç gün sürecek? Sivas'ta sis mi oldu?

İSTANBUL (Haberler.com) - Ülkemizin bazı illerinde sis etkili oldu. Bu şehirlerden bazıları da İstanbul ve Sivas oldu. Peki, İstanbul'da ve Sivas'ta sis mi var? Detaylar sizlerle...

İSTANBUL'DA SİS Mİ OLDU?

İstanbul'un bazı ilçelerinde sis nedeniyle görüş mesafesi kısaldı.

Kentin Bakırköy, Zeytinburnu, Büyükçekmece, Silivri ilçeleri başta olmak üzere sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Şehir Hatları'nın internet sitesinden, hava muhalefeti nedeniyle saat 18.00'de yapılması planlanan Adalar-Beşiktaş vapur seferinin iptal edildiği duyuruldu.

SİVAS'TA SİS Mİ OLDU?

Sivas'ta etkili olan sis, trafiği olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Yoğun sis, kent merkezi başta olmak üzere çevre yolunda sürücülere zor anlar yaşattı.

Tarihi Cumhuriyet Meydanı'ndaki Çifte Minareli Medrese, Kale Cami, Buruciye Medresesi ve çevresinde sisle birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı.

Sis, Hafik ilçesinde de etkili oldu. Sivas-Erzincan kara yolunun Hafik'ten geçen kısmında yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

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