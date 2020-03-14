İstanbul'da sis görüş mesafesini 50 metreye düşürdü
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Fatih Sultan Mehmet, TEM Otoyolu, İstanbul, 3. Sayfa

İstanbul'da sis görüş mesafesini 50 metreye düşürdü

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı.

14.03.2020 04:38 | Son Güncelleme: 14.03.2020 04:39
İstanbul'da sis görüş mesafesini 50 metreye düşürdü

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı. Yoğun sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü adeta kayboldu. Yoğun sis nedeniyle yer yer görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.


İstanbul'da gece saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. Kentin özellikle ana arter ile TEM ve D-100 Karayolunda etkili olmaya başlayan sis nedeniyle İstanbul Boğazı'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü adeta kayboldu. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye düşerken, sürücüler TEM otoyolunda, D-100 Karayolu ile ana arterlerde zor anlar yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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