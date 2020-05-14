İstanbul'da sis gemi trafiğini etkiledi İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle Boğaz'ın çift yönlü olarak transit gemi geçişine kapatıldığı bildirildi.

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle Boğaz'ın çift yönlü olarak transit gemi geçişine kapatıldığı bildirildi.

Kentte gün boyu etkili olan sis, akşam saatlerinde İstanbul Boğazı'nda etkisini arttırdı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü tamamen sis altında kalırken, deniz trafiğinde görüş mesafesi düştü.

İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nden alınan bilgiye göre, Boğaz trafiğindeki transit geçişler gün içinde geçerli olmak üzere askıya alındı.

Bu arada, Şehir Hatları seferlerinde de sis sebebiyle aksama yaşandığı, bazı seferlerin gecikmeli yapıldığı görüldü.

Kaynak: AA