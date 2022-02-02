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İstanbul'da sis etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı, Yunus Emre Şeker - Genel
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İstanbul'da sis etkili oluyor Kentin özellikle Avrupa yakasında sis etkili oluyor.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da sis etkili oluyor

İSTANBUL - Kentin özellikle Avrupa yakasında sis etkili oluyor. Sis nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 63'e ulaştı.

İstanbul'da özellikle Avrupa yakasının bazı kesimlerinde sis etkili olmaya başladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Anadolu Yakasına geçişlerde yoğunluk oluştu. TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiisi de sis nedeniyle trafikte yoğunluğun yaşandığı yerlerden oldu.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesinin yoğunluk haritasına göre, kentteki trafiğin akşam üzeri yüzde 63 seviyesine ulaştığı öğrenildi.

İstanbul'da sis etkili oluyor

İstanbul'da sis etkili oluyor

İstanbul'da sis etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Şeker - Genel

TEM Otoyolu, İstanbul, Genel, Haber

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