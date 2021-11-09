İstanbul'da gece saatlerinde sis etkili oluyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da gece saatlerinde sis etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da gece saatlerinde sis etkili oluyor Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan yoğun sis görüş mesafesini belirli şekilde düşürdü.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da gece saatlerinde sis etkili oluyor

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

İSTANBUL - İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan yoğun sis görüş mesafesini belirli şekilde düşürdü. Sisin sabah saatlerine kadar kent genelinde etkisini devam ettirmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul'a gece saatlerinde sis etkili olacak şekilde yaptığı uyarılar etkisini gösterdi. Megakentin genelinde saat 02.30'dan sonra sis yoğun bir şekilde etkili oldu.

Bölgesel olarak etkili olan sisin belirli aralıklarla görüş mesafesini belirli ölçüde düşürdüğü görüldü. Sisin sabah kadar kent genelinde etkisini göstermesi bekleniyor.

İstanbul'da gece saatlerinde sis etkili oluyor

İstanbul'da gece saatlerinde sis etkili oluyor

İstanbul'da gece saatlerinde sis etkili oluyor

İstanbul'da gece saatlerinde sis etkili oluyor

İstanbul'da gece saatlerinde sis etkili oluyor

İstanbul'da gece saatlerinde sis etkili oluyor

İstanbul'da gece saatlerinde sis etkili oluyor

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Davut Has - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title