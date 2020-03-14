İstanbul'da sis etkili oluyor
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D-100 Karayolu, TEM Otoyolu, Güncel

İstanbul'da sis etkili oluyor

İSTANBUL'da gece saatlerinden itibaren görülmeye başlayan sis kentin birçok noktasında etkili oldu.

14.03.2020 05:35 | Son Güncelleme: 14.03.2020 05:35
İstanbul'da sis etkili oluyor
İSTANBUL'da gece saatlerinden itibaren görülmeye başlayan sis kentin birçok noktasında etkili oldu. Özellikle D-100 Karayolu ile TEM Otoyolu üzerindeki noktalarda etkisini gösteren sis görüş mesafesini düşürdü. Boğaz çevresinde etkili olan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde görüş mesafesi düşerken köprüler görünmez hale geldi.


- Hasırcıoğlu

Kaynak: DHA

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