İstanbul'da sis etkili oluyor İstanbul'da sis etkili oluyor İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı.

İstanbul'da sis etkili oluyor İSTANBUL - İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı. Yoğun sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adeta kayboldu. İstanbul'da gün içinde etkili olan yağmurun ardından sis etkili oluyor. Akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis nedeniyle İstanbul Boğazı'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü adeta kayboldu. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi kısalırken sürücüler TEM otoyolunda zor anlar yaşadı. Sisin etkisi sürüyor. Kaynak: İHA Haberin Videosu: İstanbul'da sis etkili oluyor