İSTANBUL'DA SİS ETKİLİ OLUYOR

İstanbul'da, özellikle Boğaz ve çevresinde sis etkili oluyor. Sis görüş mesafesini düşürürken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adeta görünmez oldu.

Görüntü dökümü:

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Sis

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Kaynak: DHA

- İstanbul