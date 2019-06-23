İSTANBUL'DA SİS ETKİLİ OLUYOR

İSTANBUL'DA SİS ETKİLİ OLUYOR

İstanbul'da, özellikle Boğaz ve çevresinde sis etkili oluyor.

İSTANBUL'DA SİS ETKİLİ OLUYOR

İstanbul'da, özellikle Boğaz ve çevresinde sis etkili oluyor. Sis görüş mesafesini düşürürken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adeta görünmez oldu. 

Görüntü dökümü:
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Sis
Genel ve detaylar
 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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