İstanbul'da Sis Etkili Oluyor
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHASabahın ilk ışıklarıyla birlikte İstanbul'da sis etkili olmaya başladı.
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte İstanbul'da sis etkili olmaya başladı. Özellikle Şişli bölgesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi bir kaç metreye kadar düştü. Sürücülerin sis nedeniyle trafikte hızlarını düşürerek ilerledi.
Görüntü dökümü
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-Yoldaki sis
-Sisli yolda giden araçlar
-Üst geçitte yürüyen vatandaş
-Genel ve detay sis görüntüleri
Kaynak: DHA