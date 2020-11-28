İstanbul'un üzerine sis çöktü
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İstanbul'un üzerine sis çöktü

28.11.2020 10:26 | Son Güncelleme: 28.11.2020 10:34

İstanbul'un üzerine sis çöktü İstanbul'da sabah saatlerinde yer yer sis etkili oldu.

İstanbul'un üzerine sis çöktü

İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde yer yer sis etkili oldu. Sis, şehir manzarasıyla adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İstanbul'da sabah saatlerinde Kağıthane, Beyoğlu, Beşiktaş ilçeleri başta olmak üzere yer yer sis etkili oldu. Etkili olan sis güneşin doğuyla beraber kartpostallık görüntüler oluştu.

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Bir süre etkili olan daha sonra dağıldı.

İstanbul'un üzerine sis çöktü
İstanbul'un üzerine sis çöktü
İstanbul'un üzerine sis çöktü
İstanbul'un üzerine sis çöktü
İstanbul'un üzerine sis çöktü
İstanbul'un üzerine sis çöktü
İstanbul'un üzerine sis çöktü
İstanbul'un üzerine sis çöktü
İstanbul'un üzerine sis çöktü
İstanbul'un üzerine sis çöktü
İstanbul'un üzerine sis çöktü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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