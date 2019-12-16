: İstanbul'da sis... boğaz transit gemi geçişlerine kapatıldı

16.12.2019 14:09 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:13

İstanbul Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı. Sabah saatlerinden itibaren yoğun sisin etkisini sürdürdüğü görüldü.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul Boğazı sabah saat 05.08'den itibaren çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Sarıyer ve çevresinde etkili olan sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sis içinde kaldı.

SİLİVRİ'DE YOĞUN SİS ETKİLİ OLUYOR

Silivri'de de sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun sis nedeniyle TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nda seyir halinde olan sürücüler zaman zaman zor anlar yaşıyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu