İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da otelin 7. katından düşerek ölen kadın gözyaşlarıyla toprağa verildi

EDİRNE - İstanbul'da bir otelde eşiyle kavga eden, ardından otelden çıkmak isterken eşi tarafından sürüklenerek tekrar otel odasına alınan daha sonra da otelin 7. katından düşerek öldüğü iddia edilen genç kadının cenazesi memleketi Edirne'de toprağa verildi. Tutuklanan kocanın ise ifadesinde "Onu indirmeye çalıştım ancak başarılı olamadım, aşağı düştü" dediği öğrenildi.

İddialara göre, yurt dışında yaşayan ancak kısa bir süre önce İstanbul'a gelen 41 yaşındaki Ebru Cizdam ve 42 yaşındaki eşi Özgür Aydoğan, Beşiktaş Ortaköy'de ünlü bir otele yerleşti. Genç çift, 2 Mart Çarşamba gecesi bir mekana gidip alkol aldıktan sonra birçok kez kavga etti. İlerleyen dakikalarda çift, kavga ederek otelin odasına girdiler ve burada da kavga etmeyi sürdürdüler. Kavga esnasında otel odasından çıkan kadın, eşi tarafından kısa süreli sürüklenerek tekrardan otelin odasına alındı. Daha sonra otelin 7'nci katından düşerek ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

"Onu indirmeye çalıştım ancak başarılı olamadım, aşağı düştü"

Beşiktaş polisinin yaptığı detaylı çalışmada, kadın düştükten sonra eşinin hemen odadan çıktığı tespit edildi. Yüzünde boğuşma sonucu tırnak izleri de olduğu belirlenen şüpheli koca Özgür Aydoğan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Aydoğan, savcılıkta verdiği ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Odalarına çıktıklarında eşinin biraz hava alacağını söyleyerek terasa çıktığını ifadesinde anlatan şüpheli Aydoğan, "Onu merak ettim. Terasa baktığımda göremedim. Daha sonra onun çatıya çıktığını fark ettim. Onu indirmeye çalıştım ancak başarılı olamadım, aşağı düştü" dediği öğrenildi.

Edirne'de toprağa verildi

Genç kadın Ebru Cizdam'ın cenazesi, otopsinin ardından memleketi Edirne'ye getirildi. Cizdam, Eski Camii'de kılınan cenaze namazının ardından Buçuktepe Mezarlığı'nda son yolcuğuna uğurlandı. Cenazede annesinin tabutuna sarılan çocukları zor anlar yaşadı. Genç kadının yakınları da gözyaşlarına hakim olamadı.

Polis, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor.