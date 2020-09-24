Sinir krizi geçiren kadın hastane polislerine saldırdı
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Sinir krizi geçiren kadın hastane polislerine saldırdı

24.09.2020 18:47 | Son Güncelleme: 24.09.2020 18:58

İstanbul'da sinir krizi geçirerek hastane görevlileri ve polis memurlarına saldıran kadın tutuklandı.

İstanbul'da sinir krizi geçirerek hastane görevlileri ve polis memurlarına saldıran kadın tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, üç gün önce ailesiyle yaşadığı tartışma sonrası sinir krizi geçiren E.Ç. ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Hastanede kendisine sakinleştirici iğne vurulan kadın, sabaha karşı tekrar sinir krizi geçirince hastane görevlileri ve polis memurlarına saldırıda bulundu.

Güvenlik görevlisinin belinden aldığı copla, polis odasının camlarını kıran ve ardından hastane görevlilerinden bazılarını yaralayan kadın gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sinir krizi geçiren kadın hastane polislerine saldırdı
Sinir krizi geçiren kadın hastane polislerine saldırdı
Sinir krizi geçiren kadın hastane polislerine saldırdı
Sinir krizi geçiren kadın hastane polislerine saldırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan

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