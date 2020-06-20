İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı
İstanbul'da etkisini gösteren yağışla birlikte ardı ardına çakan şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi.
20.06.2020 08:52 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:21
İstanbul'da etkisini gösteren yağışla birlikte ardı ardına çakan şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi.
İstanbul'da gün içerisinde zaman zaman etkisini gösteren sağanak yağış akşam saatlerinden yeniden etkili oldu. Sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, birbiri ardından çakan şimşeklerde adeta geceyi gündüze çevirdi. Birbiri ardından çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu.
(Batuhan Toprak - İsmail Coşkun/İHA)
Kaynak: İHA