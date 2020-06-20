İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı
İstanbul'da etkisini gösteren yağışla birlikte ardı ardına çakan şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi.
20.06.2020 00:07 | Son Güncelleme: 20.06.2020 01:03
İstanbul'da etkisini gösteren yağışla birlikte ardı ardına çakan şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi.
İstanbul'da gün içerisinde zaman zaman etkisini gösteren sağanak yağış akşam saatlerinden yeniden etkili oldu. Sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, birbiri ardından çakan şimşeklerde adeta geceyi gündüze çevirdi. Birbiri ardından çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu. - İSTANBUL
Kaynak: İHA