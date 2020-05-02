İSTANBUL'DA ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI
02.05.2020 23:19 | Son Güncelleme: 02.05.2020 23:19
İstanbul'da gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.
İstanbul'da gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Sık sık çakan şimşekler nedeniyle gece gündüze döndü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağış gece saatlerinde başladı. Yağışın İstanbul'da bölgesel olarak sağanak şeklinde devam ettiği görüldü. Başakşehir'de sağanak yağış öncesinde çakan şimşekler nedeniyle gecenin gündüze döndü.
Kaynak: DHA