İstanbul'da Şimşekler Geceyi Aydınlattı

İstanbul'da beklenen yağış dün başlamıştı, bugün ise yer yer yağmur etkili olurken, art arda çakan şimşekler ise geceyi aydınlattı.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur zaman zaman etkili olurken, çakan şimşekler ise gökyüzünü aydınlattı. İstanbul'da özellikle Avrupa yakasında gece saatlerinde başlayan yağmur zaman zaman devam ederken, şimşekler de şehri aydınlattı. Çakan şimşekler ile gökyüzünün aydınlanması objektiflere yansıdı.

Tarihi Galata Kulesi'nin etrafında etkili olan şimşek, kartpostallık görüntüler oluşturdu - İSTANBUL