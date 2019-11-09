İstanbul'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

İstanbul'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

İstanbul Büyükçekmece'de çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, iki kişi yaralandı.

09.11.2019 05:18 | Son Güncelleme: 09.11.2019 05:18
İstanbul'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

'de çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, iki kişi yaralandı.

Pınartepe Mahallesi Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, isimleri öğrenilemeyen bir kişi silahla diğeri ise bıçakla yaralandı.

Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaralıların, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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