Son dakika gündem: Silahlı saldırıya uğrayan taksici öldü
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Son dakika gündem: Silahlı saldırıya uğrayan taksici öldü

09.01.2021 22:03 | Son Güncelleme: 09.01.2021 22:32

Son dakika haberler: Kağıthane'de silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti.

Kağıthane'de silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, taksicilik yapan ve Şirintepe Mahallesi Akşam Sokak üzerinde müşteri indiren Ferhat B.'ye, yanına yaklaşan bir otomobilden ateş açıldı.

Olay yerine yakın oturan kardeşi tarafından Kağıthane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ferhat B. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan Ferhat B'nin bir süre önce cezaevinden çıktığı ve taksicilik yaptığı öğrenildi.

Son dakika gündem: Silahlı saldırıya uğrayan taksici öldü
Son dakika gündem: Silahlı saldırıya uğrayan taksici öldü
Son dakika gündem: Silahlı saldırıya uğrayan taksici öldü
Son dakika gündem: Silahlı saldırıya uğrayan taksici öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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