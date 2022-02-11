Silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Haberler
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Silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

AA, Ali Ebubekir Tokcan - Güncel
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İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1110. Sokak'ta bir gruba kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

Saldırıda 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerindeki boş kovanları ve diğer delilleri toplayan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren zanlı ya da zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

AA / Ali Ebubekir Tokcan - Güncel

Gaziosmanpaşa, İstanbul, Polis, Güncel, Haberler

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