İstanbul'da silahlı saldırı dehşeti kamerada
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İstanbul'da silahlı saldırı dehşeti kamerada

Okmeydanı'nda bir iş yerinin önünde arkadaşıyla konuşan genç, husumetli olduğu maskeli ve kapüşonlu bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İstanbul'da silahlı saldırı dehşeti kamerada
21.07.2020 11:07 | Son Güncelleme: 21.07.2020 11:15

Okmeydanı'nda bir iş yerinin önünde arkadaşıyla konuşan genç, husumetli olduğu maskeli ve kapüşonlu bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan genç yere savrulurken, arkadaşı ise saldırganın peşinden koştu. Dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, önceki hafta Çarşamba günü saat 20.45 sıralarında Beyoğlu Okmeydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam üstü iş yerinin önünde araca yaslanıp arkadaşıyla sohbet eden genç, cep telefonundan bir şeyler göstermeye başladı. O esnada maskeli ve kapüşonlu bir şahıs, ara sokaktan gencin durdurduğu sokağa geldi. Koşarak yaklaşmaya başlayan şahıs, eline aldığı tabancayla genci bacağından yaraladı. Neye uğradığını şaşıran genç yere savrulurken, saldırgan ise koşarak kaçmaya başladı. Gencin arkadaşı da saldırganı kovalamaya başladı. Yerde acılar içerisinde kıvranan gence çevredeki vatandaşlar yanına gelerek müdahale etti. Saldırı esnasında büyük panik yaşayan vatandaşlar etrafa kaçıştı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Herkesin göz önünde ateş açtı

Görüntülerde, genç arkadaşıyla konuşurken telefonundan bir şeyler gösteriyor. O esnada maskeli ve kapüşonlu şahıs koşarak geliyor. Saldırgan elinde tabancayla gence ateş açıyor. Saldırgan ardından koşarak uzaklaşıyor. Gencin arkadaşı saldırganın peşinden koşuyor. Yaralı genç ise yere düşüyor. Vatandaşlar ise yanına geliyor.

Polis saldırganın peşinde

Öte yandan saldırıda yaralanan genç, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çalışma başlattı. Kovanları toplayan polis, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda şahsın eşkali belirlenerek kimliği tespit edildi. Polisin şüphelilerin peşinde olduğu bilgisine ulaşıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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