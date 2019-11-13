İstanbul'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Haberler » Güncel » İstanbul'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Haber

İstanbul'da silahlı saldırı: 1 yaralı

İstanbul Şişli'de meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

13.11.2019 05:28 | Son Güncelleme: 13.11.2019 05:36
İstanbul'da silahlı saldırı: 1 yaralı

'de meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Mahallesi Tuzcu Murat Sokak üzerinde C.İ, yolda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Öte yandan C.İ'nin dün cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et