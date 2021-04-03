Son dakika haberi | İstanbul'da silahlı market soygunu kamerada
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Son dakika haberi | İstanbul'da silahlı market soygunu kamerada

İhlas Haber Ajansı / HASAN ZAHİD EZİM - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre İstanbul'da silahlı market soygunu kamerada İstanbul'da farklı ilçelerde 4 markete girerek silah zoruyla kasadaki paraları çalan şahıslar polis tarafından yakalandı.

İstanbul'da silahlı market soygunu kamerada

İSTANBUL - İstanbul'da farklı ilçelerde 4 markete girerek silah zoruyla kasadaki paraları çalan şahıslar polis tarafından yakalandı. Şüpheliler tutuklanırken, olay anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

25 Şubat ve 17 Mart tarihleri arasında,

Bahçelievler, Küçükçekmece, Bakırköy ve Büyükçekmece'de 25 Şubat ve 17 Mart tarihleri arasında 4 farklı market silahlı kişiler tarafından soyuldu. Marketlerin kapanış saatlerine doğru gözlerine kestirdikleri markete girip silah göstererek gasp ettiler. Yaklaşık 32 bin 150 lira soygun yapan hırsızlar, kayıplara karıştı. Gasp anları ve büyük korku yaşayan kasiyerlerin panik anları saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Aynı cadde üzerinde bulunan marketlere dadanan hırsızlar yüzünden çalışanlar büyük korku yaşayıp durumu polise bildirdi.

Tutuklandılar

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler,markette bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek olayın şüphelisi olduğu belirlenen iki kişinin kimliğini tespit etti. Gasp Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde, adresleri tespit edilen iki şüpheli 27 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilen operasyonla ikametlerinde kıskıvrak yakalandı. Emniyete getirilen şahıslardan gasp olayını gerçekleştirdiği tespit edilen Faruk E.'(32)'nin 3 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan bir diğer şüpheli Tunay B.(22)'nin ise suç kaydı olmadığı öğrenildi. Şüphelilerin, Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Market Soygun anları güvenlik kamerasında

Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin akşam saatlerinde marketlere girerek müşteri gibi davrandığı, daha sonra alışveriş yapıyormuş gibi seçtiği ürünleri kasadan okutması görüldü. Görüntülerin devamında, market çalışanına silahı göstererek kasadaki paraları istediği görüldü.

Son dakika haberi | İstanbul'da silahlı market soygunu kamerada
Son dakika haberi | İstanbul'da silahlı market soygunu kamerada
Son dakika haberi | İstanbul'da silahlı market soygunu kamerada
Son dakika haberi | İstanbul'da silahlı market soygunu kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ZAHİD EZİM

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