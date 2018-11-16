İstanbul'da Silahlı Market Soygunu Kamerada

İstanbul Pendik'te bir markete girerek kasadaki paraları alan silahlı soyguncu önce kameralara, ardından polise yakalandı. Olay, Pendik Kaynarca Mahallesi'nde 12 Kasım tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete kapanış saatine yakın gelen bir kişi, kasada bulunan çalışanı silahla tehdit edip kasadaki 105 lirayı alarak kaçtı. Soyguncuyu yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, kamera görüntülerinden marketten yaya olarak çıkan zanlının iki sokak ötede otomobile bindiğini belirledi. Polis ekipleri otomobilin plakasından zanlının kimliğini tespit etti. Cengiz K. isimli soyguncu, Pendik'te bir kahvehanede arkadaşlarıyla okey oynadığı sırada yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Cengiz K., ifadesinde suçunu itiraf etti. Anadolu Adliyesine sevk edilen Cengiz K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Doğan Can CCesur/İHA)