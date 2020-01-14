İstanbul'da, silahlı kavgaya karıştığı iddia edilen 3 kişi yakalandı
Ataşehir ilçesinde, trafikte silahlı kavgaya karıştığı gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.
Ataşehir ilçesinde, trafikte silahlı kavgaya karıştığı gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.
Polis ekipleri, TEM Otoyolu- D-100 bağlantı yolunda yaşanan silahlı kavga sonrasında, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olaydan sonra kaçan Medet A.P, Tolga B. ve Ezgi A. Kartal ilçesinde yakalandı.
Şüphelilerden Medet P'nin silahı, Tolga B'nin de bıçağı kendisinin kullandığını kabul ettiği öğrenildi.
TEM Otoyolu- D-100 bağlantı yolunda seyir halinde olan Ertuğ E, kullandığı 34 BD 3584 plakalı otomobile çarpan aracın sürücüsüyle takip sonrası Ataşehir mevkisinde karşılaşmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ertuğ E, silah ve bıçakla yaralanmıştı.