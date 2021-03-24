İstanbul'da silahlı çatışmayı ihbar eden çocuğu öldürdüğü iddia edilen zanlı Malatya'da yakalandı
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İstanbul'da silahlı çatışmayı ihbar eden çocuğu öldürdüğü iddia edilen zanlı Malatya'da yakalandı

24.03.2021 11:39 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:06
İstanbul'da silahlı çatışmayı ihbar eden çocuğu öldürdüğü iddia edilen zanlı Malatya'da yakalandı

İstanbul'da husumetli iki aile arasında çıkan silahlı çatışmayı polise ihbar eden 12 yaşındaki çocuğu öldürdüğü iddia edilen şüpheli, Malatya'da saklandığı evde yakalandı.

İstanbul'da husumetli iki aile arasında çıkan silahlı çatışmayı polise ihbar eden 12 yaşındaki çocuğu öldürdüğü iddia edilen şüpheli, Malatya'da saklandığı evde yakalandı.

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Cevatpaşa Mahallesi'nde 01 Şubat 2020'de husumetli iki aile arasında çıkan silahlı çatışmayı polise ihbar eden 12 yaşındaki S.T'yi silahla öldüren M.T'nin Malatya'da akrabalarının yanında saklandığını tespit etti.

İl Jandarma Komutanlığınca oluşturulan özel ekip, M.T'yi Pütürge ilçesi Örencik Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı.

Zanlının üzerinde ve saklandığı yerde yapılan aramada, 1 sahte kimlik, 1 kurusıkı tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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