İstanbul'da sokak ortasında silahlı çatışma! Kameralar olan biteni kaydetti
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Bahçelievler, İstanbul, 3. Sayfa, Haber

İstanbul'da sokak ortasında silahlı çatışma! Kameralar olan biteni kaydetti

İstanbul'da iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada silahlar çekildi. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen çatışmada 1 kişi ayağından yaralanırken polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

27.04.2020 09:49 | Son Güncelleme: 27.04.2020 10:08
İstanbul'da sokak ortasında silahlı çatışma! Kameralar olan biteni kaydetti

Bahçelievler'de akşam saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan çatışma sonucu 1 kişi ayağından yaralandı. Çatışma kameralara yansırken, şüphelilerden biri kaçarken bir binanın giriş boşluğuna düştü.

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü saat 22.00 sıralarında Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre akşam saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine birbirine silah çeken grup çatışmaya başladı. Bir süre birbirlerine ateş açan grup kaçarak uzaklaşırken, şüphelilerden biri ayağından hafif şekilde yaralandı. Çatışma anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki grup birbirine ateş açıyor. Bir süre sonra grup ateş açarak kaçmaya başlıyor. Kaçan şahıslardan biri park halindeki aracı tırmanıp geçmeye çalışırken binanın giriş boşluğuna düşüyor.

KAÇARKEN BİNANIN BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

Öte yandan çatışmanın ardından panik yaşayan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Kovanları toplayarak görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis, çevredeki güvenlik kamera görüntülerinin kayıtlarını incelemeye aldı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

İstanbul'da sokak ortasında silahlı çatışma! Kameralar olan biteni kaydetti

Kaynak: İHA

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