İstanbul'da silahlı çatışma kamerada
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Kağıthane, Tekel, 3. Sayfa

İstanbul'da silahlı çatışma kamerada

Kağıthane'de gece yarısı bekçiler ile saldırganlarla yaşanan ve 3 kişinin yaralandığı silahlı çatışma güvenlik kameralarına yansısı. Maskeli ve eldivenli saldırganlardan birinin tekel bayisi sahibine silah doğrulttuğu görüldü.

24.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:23
İstanbul'da silahlı çatışma kamerada

Kağıthane'de gece yarısı bekçiler ile saldırganlarla yaşanan ve 3 kişinin yaralandığı silahlı çatışma güvenlik kameralarına yansısı. Maskeli ve eldivenli saldırganlardan birinin tekel bayisi sahibine silah doğrulttuğu görüldü.

Kağıthane Gürsel Mahallesi 28 Nisan Caddesi üzerinde saat 23.45 sıralarında meydana gelen olayda, geçtiğimiz günlerde cadde üzerinde bir şahıs kavga çıkarttı. Bu nedenden ötürü aynı şahıs gece yarısı üç otomobil ile aynı caddeye geldi. Otomobilden inen yüzleri maskeli ve eldivenli saldırganlar kafe ve bilardo salonuna ateş açmaya başladı. Silah sesleri üzerine paniğe kapılan cadde sakinleri kendilerini ev ve iş yerlerine atan vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildiği esnada caddede devriye geden bekçiler olaya müdahale etmek istedi. Bunun üzerine saldırganlarla bekçiler arasında çatışma çıktı. Çatışma sonucu kurşunların isabet ettiği 3 kişi yaralanırken, şüpheliler otomobile binerek kaçtı. Yaralanan üç kişi ise olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Tekel bayisi sahibi neye uğradığına şaşırdı

Görüntülerde, saldırganlar üç otomobille caddeye gelerek iş yerine saldırı düzenliyor. Cadde üzerinde açık olan bir iş yeri olduğunu gören şüphelilerden ikisi, iş yeri sahibine silah doğrultuyor. Panik yaşayan iş yeri sahibi kepengi kapatıyor. Bir kurşun da içerle isabet ediyor. Kurşunların caddede araçlara isabet ettiği görülüyor.

Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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