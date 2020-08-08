İstanbul'da silahlı, çakarlı ve kuralsız düğün konvoyunun magandaları yakalandı
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İstanbul'da silahlı, çakarlı ve kuralsız düğün konvoyunun magandaları yakalandı

İstanbul Bağcılar'daki bir evden gelini aldıktan sonra maske takmayarak sosyal mesafe kuralına uymadan halay çeken, çakarlı araçlarla trafiği tehlikeye düşüren ve tabanca ile havaya ateş eden magandalar yakalandı.

İstanbul'da silahlı, çakarlı ve kuralsız düğün konvoyunun magandaları yakalandı
08.08.2020 22:30 | Son Güncelleme: 08.08.2020 22:58

İstanbul Bağcılar'daki bir evden gelini aldıktan sonra maske takmayarak sosyal mesafe kuralına uymadan halay çeken, çakarlı araçlarla trafiği tehlikeye düşüren ve tabanca ile havaya ateş eden magandalar yakalandı.

İstanbul'da düğün için Bağcılar'daki bir eve giden gruplar, gelin evden çıkartıldığı esnada meşaleler yakarak ortalığı dumana boğmuş, evin önünde de ne maske takan ne de sosyal mesafe kurallarına uyan grup, yüksek sesli müzikler eşliğinde halay çekerek göbek atmıştı. Eğlencenin ardından çakarlı ultra lüks otomobillerle konvoy halinde harekete geçen magandalar, yanlama yaparak ve meşaleler yakarak trafiği tehlikeye düşürmüş ve otoyoldan başka bir şehre geçtikleri sırada birkaç maganda ise tabancalarla havaya ateş açmıştı. Yaşanan olayın İhlas Haber Ajansı tarafından gündeme getirilmesinin ardından polis ekipleri magandalara yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde düğün konvoyunda yer aldığı tespit edilen 8 kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak Şehit Cemal Şenel Polis Merkezine getirildi. Magandaların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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