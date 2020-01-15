İstanbul'da silah ve bıçakla yaralama

15.01.2020 01:04 | Son Güncelleme: 15.01.2020 01:10

Küçükçekmece ilçesinde çıkan kavgada, babasının bıçakla yaralandığını gören kişinin açtığı ateş sonucu, şüphelilerden biri ayağından vuruldu.

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi Boyabat Sokağı'ndaki 3 katlı binanın önüne iki kişi geldi.

Binanın üçüncü katında oturan Hüsamettin T, uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen kişileri balkondan evin önünde durmamaları konusunda uyardı.

Tartışma üzerine sopayla binanın önüne inen Hüsamettin T, iki kişiyle kavga etti. Daha sonra bu kişiler evin önünden ayrıldı.

Bir süre sonra binanın önüne arabalarla yaklaşık 20 kişilik bir grup geldi.

Kapıyı tekmeleyen ve küfür eden şüphelilerden biri Hüsamettin T'yi başından bıçakla yaraladı.

Bu sırada aşağı inen ve polis olduğu belirtilen Hüsamettin T'nin oğlu Gökhan T, babasının yaralandığını görünce şüphelilere ateş açtı.

Açılan ateş sonucu bir kişi ayağından vuruldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bıçakla yaralanan Hüsamettin T. ile silahla yaralanan kişiyi hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA