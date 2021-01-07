İstanbul'da silah kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 8 kişi yakalandı
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İstanbul'da silah kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 8 kişi yakalandı

07.01.2021 11:41 | Son Güncelleme: 07.01.2021 11:41
İstanbul'da silah kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 8 kişi yakalandı

İstanbul'da, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yılbaşından bu yana düzenlenen 3 operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yılbaşından bu yana düzenlenen 3 operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı suç örgütlerinin yurt dışından kaçak yollarla getirilen ve atölyelerde üretilen çok sayıda silah, mermi ve silah parçalarını piyasaya sürmeye hazırlandıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmasının ardından son bir haftada Başakşehir, Bayrampaşa ve Ümraniye'de düzenlenen 3 operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Adres ve araçlarda yapılan aramalarda, suikast silahı olarak tabir edilen 5 kalem tabanca, 36 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 35 yedek şarjör, 180 tabanca namlusu, 3 tabanca sürgüsü, 4 tabanca gövdesi ve 53 mermi ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 1'i tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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