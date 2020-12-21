İstanbul'da silah kaçakçılığına yönelik operasyonlar
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İstanbul'da silah kaçakçılığına yönelik operasyonlar

21.12.2020 11:05 | Son Güncelleme: 21.12.2020 11:05
İstanbul'da silah kaçakçılığına yönelik operasyonlar

İstanbul'da silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında son bir ayda düzenlenen 6 operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 8'i tutuklandı.

İstanbul'da silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında son bir ayda düzenlenen 6 operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 8'i tutuklandı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı suç örgütlerinin, yurt dışından kaçak yollarla getirilen ve atölyelerde üretilen çok sayıda silah, mermi ve silah parçalarını piyasaya sürmeye hazırlandıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmasının ardından son bir ayda Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Avcılar ve Silivri'de düzenlenen 6 operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 3 kalaşnikof tüfek, 30 tabanca, 16 kurusıkı tabanca, 1105 mermi ile çok sayıda silah parçası ve torna makinesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklanırken 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 11:08:39. #1.15#
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