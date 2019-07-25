İstanbul'da sigara kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul'da, sigara kaçakçılığı ile ilgili düzenlenen bir dizi operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda yüklü miktarda tütün mamülü ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri kapsamında 15 ve 18 Temmuz tarihleri arasında bir dizi operasyon gerçekleştirdi. Kaçakçıların, başka illerden İstanbul'a seyahat firmalarına ait otobüslerle sevk edilen kamufle edilmiş kargo paketlerinin arasında gümrük kaçağı sigara sevkiyatı yapıldığı ihbarını alan polis, bunların ticaretini yapan şüphelilerin yakalanması için düzenlenen operasyonlarda,Mehmet Hanefi G.(29), Murat T.(52), Kemal A.39), Mustafa T.ve Şirin D.adlı 5 kaçakçı yakalandı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 7 bin 850 paket çeşitli markalarda kaçak sigara, 10 bin gümrük kaçağı puro, 30 kilo tütün, 850 kg nargile tütünü, 10 bin makaron ve bu kaçakçılıkta kullanılan 3 araca el konuldu.

Beş şüpheli savcılık talimatıyla serbest

Operasyon kapsamında yakalanan 5 kaçakçının, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA