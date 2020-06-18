İSTANBUL'DA ŞİDDETLİ YAĞMUR VE DOLU
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İSTANBUL'DA ŞİDDETLİ YAĞMUR VE DOLU

Araçlar yolda kaldı, ev ve işyerlerini su bastı.

İSTANBUL'DA ŞİDDETLİ YAĞMUR VE DOLU
18.06.2020 15:57 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:08

Araçlar yolda kaldı, ev ve işyerlerini su bastı.

-Dolu yağışı nedeniyle bir aracın sunroof'u kırıldı

Özcan ALTINTAŞ/ Alper KORKMAZ-Osman BAKIR-Serdar ALTINTEPE-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,

İstanbul'da şiddetli yağmur ve dolu etkili oldu. Sürücüler ve vatandaşlar etkili yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. 

Bağcılar, Esenler ve Küçükçekmece'de etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı. Yağışın etkili olduğu bazı bölgelerde ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda oluşan su birikintileri de sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı. Küçükçekmece'de araçlar yolda kaldı. Yolda kalan araçları çevredekiler kurtardı.  Motosikletli bazı sürücülerin ise üst geçit altında yağmurun dinmesini beklediği görüldü. Bağcılar'da bir aracın sunroof'u dolu yağışı nedeniyle kırıldı. 

AKOM'DAN YAĞIŞ AÇIKLAMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Esenler ve Güngören ilçelerinde başlayan kuvvetli yağışın akşam saatlerine kadar devam edeceği tahminini paylaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM'un paylaştığı meteorolojik radar verilerine göre Bağcılar, Esenler ve Güngören ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri yaşanmakta olup, yağışların il genelinde akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor. Paylaşılan verilere göre Arnavutköy, Başakşehir ilçelerinde önümüzdeki bir saat boyunca kuvvetli sağanak yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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