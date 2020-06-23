İSTANBUL'DA ŞİDDETLİ YAĞMUR VE DOLU-1
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İSTANBUL'DA ŞİDDETLİ YAĞMUR VE DOLU-1

-BİR ÇOK İLÇEDE YAĞIŞ NEDENİYLE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ.

23.06.2020 14:04 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:15

-BİR ÇOK İLÇEDE YAĞIŞ NEDENİYLE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ.

Cengiz ÇOBAN- Murat KORKMAZ-Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM-İdris TİFTİKCİ-Zeki GÜNAL/

İstanbul'da beklenen yağış başladı. Bazı ilçelerde şiddetli yağış nedeniyle yollar göle dönerken, bazı yerlerde ise dolu yağışı etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı. Boğaz'ın üstünü karabulutların kaplamasını ardından Anadolu Yakası'nda başlayan yağış bir süre sonra Avrupa Yakası'nda da etkisini gösterdi. Taksim Meydanı'nda yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Beşiktaş Meydanı ve Beşiktaş iskelesinde aniden bastıran sağanak nedeniyle vatandaşlar çatı altlarına sığındı. Etkili yağış nedeniyle Beşiktaş'ta yollar da göle döndü. Trafikte araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

ÜSKÜDAR'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Üsküdar'da etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü. Trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Etkili yağış nedeniyle rögarlardan sular taştı. Sahilde köpeğiyle yağmura yakalanan bir kadın tarihi bir çeşmenin çatı altına sığındı.

İSTANBUL'DA ŞİDDETLİ YAĞMUR VE DOLU-1

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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