İstanbul'da şiddetli yağmur
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İstanbul'da şiddetli yağmur

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- İstanbul'da şiddetli yağmur Mega kentte aniden bastıran yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı İstanbul'da yetkililerini uyarılarının ardından aniden bastıran yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı.

- İstanbul'da şiddetli yağmur

Mega kentte aniden bastıran yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı

İSTANBUL - İstanbul'da yetkililerini uyarılarının ardından aniden bastıran yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da şiddetli yağmur etkili oldu. Aniden bastıran şiddetli yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanırken, kimi vatandaşlar da köprü altlarına, duraklara sığınarak yağmurun dinmesini bekledi. Yağmura nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Yollarda su birikintileri oluştu. Sürücülerin yoğun trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbul'da şiddetli yağmur
İstanbul'da şiddetli yağmur
İstanbul'da şiddetli yağmur
İstanbul'da şiddetli yağmur

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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