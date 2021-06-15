İstanbul'da şiddetli yağmur

İstanbul'da yetkililerini uyarılarının ardından aniden bastıran yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İstanbul'da yetkililerini uyarılarının ardından aniden bastıran yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da şiddetli yağmur etkili oldu. Aniden bastıran şiddetli yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanırken, kimi vatandaşlar da köprü altlarına, duraklara sığınarak yağmurun dinmesini bekledi. Yağmura nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Yollarda su birikintileri oluştu. Sürücülerin yoğun trafikte ilerlemekte güçlük çekti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı