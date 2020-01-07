İstanbul'da şiddetli yağış ve rüzgar
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İstanbul'da şiddetli yağış ve rüzgar

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren şiddetini artıran yağış ve rüzgar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

07.01.2020 00:10 | Son Güncelleme: 07.01.2020 00:10
İstanbul'da şiddetli yağış ve rüzgar

'da saatlerinden itibaren şiddetini artıran yağış ve rüzgar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, , Beyoğlu, Sarıyer, Kağıthane ve 'de şiddetli rüzgar nedeniyle evlerin çatılarından parçalar yere düşerken, bazı ağaçlar da devrildi.

Ayrıca İETT'nin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanan 251 Pendik-Mecidiyeköy ve 252 Kartal- Mecidiyeköy/Şişli hatlarındaki seferler de 19.50 itibarıyla iptal edildi.

Kaynak: AA
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