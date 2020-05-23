İstanbul'da şiddetli yağış etkili oldu
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İstanbul'da şiddetli yağış etkili oldu

İstanbul'da şiddetli yağış etkili oldu Tedbirli sürücüler şiddetli yağışta köprü altına sığındı İstanbul'da şiddetli yağış sabah saatlerinde etkisini gösterdi.

23.05.2020 11:04 | Son Güncelleme: 23.05.2020 11:10

İstanbul'da şiddetli yağış etkili oldu

Tedbirli sürücüler şiddetli yağışta köprü altına sığındı

İSTANBUL - İstanbul'da şiddetli yağış sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle sürücüler Cevizlibağ'da köprü altında sığındı. Tedbirli sürücüler, yağışın hafiflemesinin ardından yollarına devam etti.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. 81 ilin tamamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokağa çıkmak zorunda olan sürücüler, şiddetli yağışa yakalandı. Sürücüler şiddetli yağıştan dolayı D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde bulunan köprü altına sığındı. Görüş açısının azalması nedeniyle trafik kazasına neden olmak istemeyen tedbirli sürücüler, sağanak yağmurun etkisini yitirmesinin ardından yollarına devam etti.

"Sığınmak zorunda kaldım"

Yoğun yağıştan dolayı aracı yol kenarına çeken Necmi Değirmenci, "Yağmurdan gidemedik. Mecburen kenara çektim. Kazalara sebep vermemek için mecburi kaldım. Sığınmak zorunda kaldım. Biraz doluyla beraber çok şiddetli oldu. Zorlandım. Mecburen kenara çektim" dedi.

"Görüş mesafesi çok kötüydü"

Yağmurun bastırmasıyla korktuğunu ifade eden araç sürücüsü Adem Alpsoy, "Dolu birden yağınca çok şiddetli bir yağmur başladı. Açıkçası birazcık da korktuk. Tedirgin olduk. Trafik kazasına karşı önlem almak açısından köprünün altına sığındık. Hem araba zarar görmesin. Görüş mesafesi çok kötüydü. Kaza da olmasın diye kenara çekip dörtlüleri yakıp beklemeyi tercih ettik. Bence mantıklı olanı yaptık. Çünkü yol görünmüyor. Biraz bekleyeceğiz. Açılınca devam edeceğiz" diye konuştu.

İstanbul'da şiddetli yağış etkili oldu

Kaynak: İHA

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