İstanbul'da şiddetli yağış
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İstanbul'da şiddetli yağış

İhlas Haber Ajansı / Murat Horoz - Haberler | Güncel

İstanbul'da şiddetli yağış Aralıklarla etkili olan yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı İstanbul'da şiddetli yağış aralıklarla etkisini gösteriyor.

İstanbul'da şiddetli yağış

Aralıklarla etkili olan yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı

İSTANBUL - İstanbul'da şiddetli yağış aralıklarla etkisini gösteriyor. Zaman zaman etkisini arttıran yağış nedeniyle yollara adeta göle dönerken vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı yağış uyarılarının ardından Avrupa yakasında sağanak yağış etkili oluyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan yağış, aralıklarla etkisini sürdürüyor. Aniden şiddetlenen yağışlarla yollarda Fatih ve Beşiktaş'ta yollarda su birikintileri oluştu. Aniden etkisini arttıran yağışlara hazırlıksız yakalan vatandaşlar kaçışırken yollarda trafik yoğunluğu oluştu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İstanbul'da şiddetli yağış
İstanbul'da şiddetli yağış
İstanbul'da şiddetli yağış
İstanbul'da şiddetli yağış
İstanbul'da şiddetli yağış
İstanbul'da şiddetli yağış
İstanbul'da şiddetli yağış
İstanbul'da şiddetli yağış
İstanbul'da şiddetli yağış
İstanbul'da şiddetli yağış
İstanbul'da şiddetli yağış
İstanbul'da şiddetli yağış
İstanbul'da şiddetli yağış
İstanbul'da şiddetli yağış
İstanbul'da şiddetli yağış
İstanbul'da şiddetli yağış
İstanbul'da şiddetli yağış
İstanbul'da şiddetli yağış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Horoz

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İstanbul'da şiddetli yağış - Haberler
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